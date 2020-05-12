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Лавров: Россия принимает помощь от США и ждёт её от Евросоюза

12 мая 2020, 18:55  •  81 • Политика
Россия получает помощь от США в связи с эпидемией коронавируса. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Мы готовы принимать помощь и от членов Евросоюза, и от Соединённых Штатов - уже принимаем, как вы знаете, - отметил он.
Министр добавил, что Россия в свою очередь также оказывает поддержку странам Евросоюза. Речь, в частности, идет об Италии и Сербии, которым Москва предоставила средства защиты, медицинское оборудование и специалистов-вирусологов.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 232,2 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 10,8 тыс. в сутки). За всё время выздоровело 43,5 тыс. человек, 2,1 тыс. скончалось. В США насчитывается 1,3 млн заболевших человек, в Испании - 268,1 тыс.

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