|
Лавров: Россия принимает помощь от США и ждёт её от Евросоюза
12 мая 2020, 18:55 • 81 • Политика
Россия получает помощь от США в связи с эпидемией коронавируса. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Министр добавил, что Россия в свою очередь также оказывает поддержку странам Евросоюза. Речь, в частности, идет об Италии и Сербии, которым Москва предоставила средства защиты, медицинское оборудование и специалистов-вирусологов.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 232,2 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 10,8 тыс. в сутки). За всё время выздоровело 43,5 тыс. человек, 2,1 тыс. скончалось. В США насчитывается 1,3 млн заболевших человек, в Испании - 268,1 тыс.
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 мая 2020, 23:20
|
06 мая 2020, 02:10
|
09 мая 2020, 05:10
|
11 мая 2020, 23:55
|
11 мая 2020, 14:55
|
06 мая 2020, 22:10
|
10 мая 2020, 14:20