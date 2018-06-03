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Лавров: Россия обсуждает с Руандой поставки систем противовоздушной обороны

03 июня 2018, 16:09  •  47 • Политика

КИГАЛИ /Руанда/, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудничество России и Руанды в военно-технической сфере развивается, стороны обсуждают поставки российских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Руанды Луиз Мушикивабо.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия довольна развитием сотрудничества, у стран есть хорошие перспективы для развития кооперации в этой сфере. 

"У нас действительно неплохое сотрудничество в военно-технической сфере. На вооружении руандийских сил безопасности, и армии, и правоохранительных органов есть наши вертолеты, есть машины "Урал", которые используются армией и службой безопасности, есть целый ряд поставок стрелкового вооружения и обсуждаются сейчас поставки систем противовоздушной обороны", - отметил Лавров.

Он также сообщил, что РФ и Руанда договорились продолжать сотрудничество по линии правоохранительных органов и специальных служб. "Прежде всего в деле борьбы с терроризмом, который, к сожалению, пустил свои корни и на африканском континенте", - добавил министр.

Министр добавил, что "в прошлом году была сформирована межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству". "Она осенью 2017 года провела первое заседание в Кигали, на котором были намечены конкретные пути развития взаимодействия в этой сфере, второе заседание планируется на осень этого года в Москве", - заключил Лавров.

Он также дал высокую оценку участию Руанды в миротворческих операциях ООН. "6,5 тыс. граждан этой страны задействованы в миротворческих структурах, а это пятое место среди всех стран мира, - обратил внимание глава МИД РФ. - И по общему признанию, руандийские миротворцы одни из самых эффективных и самых дисциплинированных".

"Договорились о продолжении тесного сотрудничества, которым мы довольны, в рамках ООН, а также о наших дальнейших шагах по содействую урегулированию целого ряда конфликтных ситуаций на африканском континенте", - добавил Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия и Руанда заинтересованы в реализации совместных проектов по мирному использованию атомной энергетики. 

Как отметил Лавров, в последнее время у Москвы и Кигали наметились неплохие темпы развития торгово-экономических связей. "Их объем остается, в общем-то, конечно, на незначительном уровне, но перспективы весьма и весьма интересны, - указал он. - По целому ряду направлений уже реализуются конкретные проекты, в ряде других предстоит перевести принципиальные договоренности на язык практических действий. Имею, в частности, ввиду сферу сотрудничеству по мирному использованию атомной энергии".

Лавров также обратил внимание на обоюдную заинтересованность сторон в развитии сотрудничества в ряде других сфер, включая геологоразведку, горную добычу, сельское хозяйство, медицину, а также в гуманитарную область. "Есть понимание о возможности вовлечь в это сотрудничество другие страны Восточноафриканского сообщества, и госпожа министр проявила сегодня к этому интерес", - добавил глава МИД РФ.

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