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Лавров: Россия никакие критерии снятия санкций обсуждать не будет

20 апреля 2018, 14:24  •  40 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил, что Россия никакие критерии снятия санкций обсуждать не будет.
 
Reuters © Sergei Karpukhin
 

«Санкции всегда обоюдоострое оружие... Что касается уступок, я хотел бы понять, о каких уступках идёт речь. Вообще нормальные люди, когда договариваются о чём-то, то выполняют договорённость. Если речь об Украине, то есть минские договорённости, подписанные президентами Франции, Украины, России и канцлером Германии, и одобренные единогласно резолюции СБ ООН, их надо выполнять... Если речь о Сирии, то есть резолюция 2254, которая говорит, что Сирия должна быть единой и неделимой, надо уважать её суверенитет, территориальную целостность и политический процесс должен быть таким, чтобы именно сами сирийцы без какого-либо вмешательства извне определяли свою судьбу, судьбу своей страны. И вся наша деятельность нацелена именно на достижение этого результата», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Россия пойти на уступки, в случае если западные санкции будут смягчены.

При этом он добавил, что Россия не приемлет попыток развалить Сирию.

«От тех принципов, которые одобрены в СБ ООН, едва ли можно отступать, поэтому об уступках здесь речь вести не очень получается», — заявил глава российского МИД.

Лавров также напомнил, что санкции против России были введены нелегитимно и в одностороннем порядке.

«Когда к нам обращаются с призывом: «Давайте сделайте какой-нибудь жест, какой-нибудь шаг, и тогда это даст возможность вашим доброжелателям в ЕС начать процесс постепенного ослабления санкций», мы отвечаем, что мы эти санкции не вводили, мы не видим причин, по которым они были бы оправданны», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, за то, что Россия вступилась за тех, кого хотели на Украине «свести на уровень второразрядных граждан», ей объявили санкции. 

«Обсуждать никакие критерии снятия санкций мы не будем, и уступок в том, что касается опять переписывания минских договорённостей, мы делать не собираемся», — заявил он.

Глава МИД России выразил надежду на то, что здравый смысл в отношениях России и Евросоюза возобладает и отношения будут строиться, исходя из коренных национальных интересов каждого из партнёров, а не из интересов геополитических игр.

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