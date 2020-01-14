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Лавров: Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США

14 января 2020, 11:54  •  80 • Политика

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Москва готова содействовать началу диалога между Вашингтоном и Тегераном, если стороны будут в этом заинтересованы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Призываем США и Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог, - сказал глава дипведомства. - Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности". "[Мы] сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес", - подчеркнул он.

При этом глава МИД РФ указал, что вмешиваться в отношения США и Ирана Россия не собирается. "Вмешиваться, как вы выразились, в отношения между Соединенными Штатами и Ираном, если под вмешательством имеются в виду какие-то физические действия. Мы призываем США и Исламскую республику Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог", - сказал он.

Эскалация в Персидском заливе

Россия выступает против эскалации в районе Персидского залива, с какой бы стороны та не исходила, добавил министр иностранных дел России.

По его словам, никто "не может испытывать удовлетворения от происходящего в районе Персидского залива, где нагнетается напряженность, нервозность, которая уже сказывается на практических действиях, от этого гибнут люди".

"Мы не можем абстрагироваться от того факта, когда все это началось с того момента, когда США несколько лет назад заявили, что "все без исключения проблемы и беды региона проистекают из активности Ирана, что Тегеран является главным террористом", хотя доказать этого никто не может, и что "Иран должен перестать влиять на происходящее вокруг своих границ", - сказал министр. - Параллельно США разорвали свои обязательства по СВПД, стали наказывать всех, кто осуществляет легитимную торговлю с Ираном санкциями, что тоже привело к существенному нарастанию напряженности".

Убийство Сулеймани

Убийство в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани выходит за все правовые и человеческие рамки, подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Сулеймани. "Это выходит за все международно-правовые и человеческие рамки, - указал Лавров. - Россия против эскалации, с какой бы стороны она ни исходила".

Безопасность россиян на Ближнем Востоке

МИД РФ взаимодействует со специальными службами и экспертами по вопросам обеспечения безопасности россиян на Ближнем Востоке. 

"МИД в одиночку такие вопросы решать не может. Мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и, конечно же, с экспертами по безопасности из гражданской авиации", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС о выполнении поручения премьер-министра России Дмитрия Медведева разработать меры по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке.

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