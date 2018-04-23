Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине следствие по делу Савченко продлили на полгода
Вечер с Владимиром Соловьевым от 22.04.18
С верой в Украину
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»: почему Анкара и Вашингтон не могу...
Главная / Политика

Лавров: Россия и Китай являются гарантами международной стабильности

23 апреля 2018, 12:09  •  17 • Политика

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международных договоренностей играет важнейшую роль в укреплении стабильности на планете. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

"Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международного права играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире", - сказал он.

По словам министра, развитие стратегического партнерства с КНР является одним из основных приоритетов российской внешней политики. "Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов и в текущем году", - подчеркнул Лавров. В свою очередь Ван И отметил, что дальнейшее укрепление российско-китайских отношений отвечает интересам обеих стран.

"Рассчитываю, что сегодняшние переговоры, которые предваряют завтрашнее заседание Совета министров иностранных дел ШОС, позволят нам поговорить обо всех этих вопросах и наметить планы на будущее", - заключил Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

17
Источник
Похожие новости
22 апреля 2018, 23:09
Захарова: дело Татунашвили не повредило нормализации отношений между РФ и Грузией
21 апреля 2018, 17:54
МИД РФ назвал недопустимым выезд экспертов ОЗХО в Думу через 11 дней после запроса Дамаска
22 апреля 2018, 19:54
Посольство РФ: по предварительным данным, россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

23 апреля 2018, 12:09
Лавров: Россия и Китай являются гарантами международной стабильности
21 апреля 2018, 14:39
Путин призвал к укреплению местного самоуправления и поддержанию общественных инициатив
21 апреля 2018, 21:09
Кадыров пригласил и. о. госсекретаря США проверить следственный изолятор в Грозном
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 апреля 2018, 23:09
На чём делают бизнес супруги Тереза и Филип Мэй
17 апреля 2018, 11:54
В Сирии США испытали ракету — убийцу российских систем РЭБ
17 апреля 2018, 15:09
Остановили лодку: как Россия блокировала удар Лондона по Сирии
16 апреля 2018, 16:24
71 или 0: Сколько «Томагавков» Трампа на самом деле сбил Асад
18 апреля 2018, 07:24
Время взрывать периметр?
18 апреля 2018, 07:24
Севастополь и... пустота
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.