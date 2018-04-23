Лавров: Россия и Китай являются гарантами международной стабильности

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ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международных договоренностей играет важнейшую роль в укреплении стабильности на планете. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

"Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международного права играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире", - сказал он.

По словам министра, развитие стратегического партнерства с КНР является одним из основных приоритетов российской внешней политики. "Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов и в текущем году", - подчеркнул Лавров. В свою очередь Ван И отметил, что дальнейшее укрепление российско-китайских отношений отвечает интересам обеих стран.

"Рассчитываю, что сегодняшние переговоры, которые предваряют завтрашнее заседание Совета министров иностранных дел ШОС, позволят нам поговорить обо всех этих вопросах и наметить планы на будущее", - заключил Лавров.