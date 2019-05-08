Лавров: Россия и Иран будут работать со всеми сторонами ядерной сделки, кроме США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия и Иран договорились работать над выполнением обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе всеми участниками сделки, кроме США. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"У нас неплохо развивается торгово-инвестиционное сотрудничество, - отметил он. - Конечно же, мешают ему нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения. Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям".

"Мы были проинформированы сегодня о тех шагах, которые были объявлены вчера руководством Ирана, - отметил он. - Шаги эти были предприняты на основе положений, которые содержатся в СВПД в том виде, как он был одобрен СБ ООН".

"Мы подтвердили свою приверженность этому плану и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, - отметил глава МИД РФ. - Договорились работать со всеми остальными участниками СВПД, кроме США, которые вышли из этой договоренности, с тем, чтобы они [оставшиеся участники] неукоснительно выполняли взятые на себя обязательства".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что в настоящее время "реализуется целый ряд перспективных российско-иранских проектов". "Мы высоко оценили деятельность двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в очередной раз соберется в следующем месяце в Иране, - добавил он. - Договорились подготовить солидный пакет договоренностей по значимым вопросам к этому заседанию".

По словам Лаврова, дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических связей поможет упрощение визового режима для граждан РФ и Ирана. "Мы подписали сегодня протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, - указал министр. - Конечно же, это будет способствовать развитию контактов между людьми".

По мнению Лаврова США не вернутся к выполнению ядерной сделки.

"Можно потребовать от США возвращения к СВПД, но это будет пропагандистская акция. И этого [возвращения] не произойдет, - подчеркнул глава МИД РФ. - Администрация в Вашингтоне была конкретна в своих намерениях".

Обязательства партнеров

Москва считает, что европейские партнеры должны выполнить свои обязательства перед Ираном по СВПД.

По словам Лаврова, Россия и Иран подтвердили свою приверженность СВПД и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и договорились работать со всеми участниками сделки, кроме США, которые вышли из этой договоренности, с тем, чтобы остальные участники "неукоснительно выполняли взятые на себя обязательства, как они, собственно говоря, обязались это сделать в ходе двух встреч министров иностранных дел европейской "тройки", РФ и Китая".

"Эти встречи состоялись в июле и сентябре прошлого года, - пояснил Лавров. - Там, еще раз подчеркну, были взяты конкретные обязательства. РФ привержена их полному выполнению. Рассчитываем, что и наши коллеги, прежде всего европейцы, которые вызвались найти решение проблемы, созданной американцами, свои обещания выполнят".

Министр подчеркнул, что Москва привержена взятым на себя конкретным обязательствам. "Рассчитываем, что и наши коллеги, прежде всего европейцы, которые вызвались найти решение проблемы, созданной американцами, свои обещания выполнят", - подчеркнул глава МИД РФ.

В этой связи Лавров напомнил о том, что ядерная сделка была одобрена четыре года назад и летом 2015 года единогласно утвержден резолюцией СБ ООН, а ровно год назад Вашингтон объявил о выходе из этой договоренности, что в свою очередь явилось "грубейшим нарушением и самого СВПД, и резолюции СБ ООН, которая является обязательной для исполнения не только всеми членами СБ ООН, но и всеми государствами - членами ООН".

"Конечно, ситуация, которая сложилась по вине США, сегодня вызывает очень большие сложности как для выполнения обязательств, взятых участниками этой сделки перед Ираном, так и, не буду скрывать, для всей обстановки в отношении режима нераспространения ядерного оружия, - подчеркнул Лавров. - Это особенно неприятно в канун очередной обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна состояться в будущем году".

"Мы были проинформированы о тех шагах, которые были объявлены вчера руководством Ирана, - добавил он. - Шаги эти были предприняты на основе положений, которые содержатся в СВПД в том виде, как он был одобрен СБ ООН".

Он добавил, что оставшиеся участники иранской ядерной сделки проведут консультации, но вряд ли сразу состоится встреча министров.

По словам главы МИД РФ, сейчас нет необходимости собирать министров иностранных дел "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) в рамках совместного комитета, который был утвержден в соответствии с СВПД и резолюцией СБ ООН. "Мы будем проводить консультации в этом формате. Не уверен, что это потребует с самого начала [созыва встречи] министерского уровня, - сказал глава российской дипломатии. - Однако консультации точно нужны".

Механизм расчетов

Россия призывает Евросоюз сделать выводы из ситуации вокруг малоэффективной работы механизма по расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").

"Единственными практическими шагами, которые необходимо предпринять для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, является убеждение всех остающихся участников [СВПД] в том, что им надо выполнять свои обязательства, - отметил Лавров. - СВПД - это очень сложная конструкция, в ней все предельно сбалансировано. Когда американцы вышли из договоренности, она стала весьма и весьма хрупкой".