|
Лавров: Россия и Иран будут работать со всеми сторонами ядерной сделки, кроме США
08 мая 2019, 17:09 • 99 • Политика
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия и Иран договорились работать над выполнением обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе всеми участниками сделки, кроме США. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Мы подтвердили свою приверженность этому плану и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, - отметил глава МИД РФ. - Договорились работать со всеми остальными участниками СВПД, кроме США, которые вышли из этой договоренности, с тем, чтобы они [оставшиеся участники] неукоснительно выполняли взятые на себя обязательства".
Шаги Ирана по ядерной сделке не противоречат резолюции СБ ООН, отметил Лавров.
"Мы были проинформированы сегодня о тех шагах, которые были объявлены вчера руководством Ирана, - отметил он. - Шаги эти были предприняты на основе положений, которые содержатся в СВПД в том виде, как он был одобрен СБ ООН".
Обход санкций
Москва и Тегеран будут искать пути обхода санкций США для развития торговых связей, добавил российский министр.
"У нас неплохо развивается торгово-инвестиционное сотрудничество, - отметил он. - Конечно же, мешают ему нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения. Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям".
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что в настоящее время "реализуется целый ряд перспективных российско-иранских проектов". "Мы высоко оценили деятельность двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в очередной раз соберется в следующем месяце в Иране, - добавил он. - Договорились подготовить солидный пакет договоренностей по значимым вопросам к этому заседанию".
По словам Лаврова, дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических связей поможет упрощение визового режима для граждан РФ и Ирана. "Мы подписали сегодня протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, - указал министр. - Конечно же, это будет способствовать развитию контактов между людьми".
По мнению Лаврова США не вернутся к выполнению ядерной сделки.
"Можно потребовать от США возвращения к СВПД, но это будет пропагандистская акция. И этого [возвращения] не произойдет, - подчеркнул глава МИД РФ. - Администрация в Вашингтоне была конкретна в своих намерениях".
Обязательства партнеров
Москва считает, что европейские партнеры должны выполнить свои обязательства перед Ираном по СВПД.
По словам Лаврова, Россия и Иран подтвердили свою приверженность СВПД и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и договорились работать со всеми участниками сделки, кроме США, которые вышли из этой договоренности, с тем, чтобы остальные участники "неукоснительно выполняли взятые на себя обязательства, как они, собственно говоря, обязались это сделать в ходе двух встреч министров иностранных дел европейской "тройки", РФ и Китая".
"Эти встречи состоялись в июле и сентябре прошлого года, - пояснил Лавров. - Там, еще раз подчеркну, были взяты конкретные обязательства. РФ привержена их полному выполнению. Рассчитываем, что и наши коллеги, прежде всего европейцы, которые вызвались найти решение проблемы, созданной американцами, свои обещания выполнят".
Министр подчеркнул, что Москва привержена взятым на себя конкретным обязательствам. "Рассчитываем, что и наши коллеги, прежде всего европейцы, которые вызвались найти решение проблемы, созданной американцами, свои обещания выполнят", - подчеркнул глава МИД РФ.
В этой связи Лавров напомнил о том, что ядерная сделка была одобрена четыре года назад и летом 2015 года единогласно утвержден резолюцией СБ ООН, а ровно год назад Вашингтон объявил о выходе из этой договоренности, что в свою очередь явилось "грубейшим нарушением и самого СВПД, и резолюции СБ ООН, которая является обязательной для исполнения не только всеми членами СБ ООН, но и всеми государствами - членами ООН".
"Конечно, ситуация, которая сложилась по вине США, сегодня вызывает очень большие сложности как для выполнения обязательств, взятых участниками этой сделки перед Ираном, так и, не буду скрывать, для всей обстановки в отношении режима нераспространения ядерного оружия, - подчеркнул Лавров. - Это особенно неприятно в канун очередной обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна состояться в будущем году".
"Мы были проинформированы о тех шагах, которые были объявлены вчера руководством Ирана, - добавил он. - Шаги эти были предприняты на основе положений, которые содержатся в СВПД в том виде, как он был одобрен СБ ООН".
Он добавил, что оставшиеся участники иранской ядерной сделки проведут консультации, но вряд ли сразу состоится встреча министров.
По словам главы МИД РФ, сейчас нет необходимости собирать министров иностранных дел "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) в рамках совместного комитета, который был утвержден в соответствии с СВПД и резолюцией СБ ООН. "Мы будем проводить консультации в этом формате. Не уверен, что это потребует с самого начала [созыва встречи] министерского уровня, - сказал глава российской дипломатии. - Однако консультации точно нужны".
Механизм расчетов
Россия призывает Евросоюз сделать выводы из ситуации вокруг малоэффективной работы механизма по расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").
"Единственными практическими шагами, которые необходимо предпринять для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, является убеждение всех остающихся участников [СВПД] в том, что им надо выполнять свои обязательства, - отметил Лавров. - СВПД - это очень сложная конструкция, в ней все предельно сбалансировано. Когда американцы вышли из договоренности, она стала весьма и весьма хрупкой".
"Будем убеждать прежде всего наших европейских партнеров, что они должны выполнить свое обещание. Они вызвались создать механизм, который позволит в банковских транзакциях не зависеть от американской системы. Такой механизм создан, но насколько я понимаю, он [INSTEX] гораздо менее эффективен, чем планировалось, гораздо менее всеохватный, - подчеркнул министр. - Для Ирана важно, чтобы он позволял экспортировать иранскую нефть, мы это поддерживаем, это абсолютно законное требование, которое закреплено в СВПД".
Тем не менее, отметил Лавров, "даже пока ограниченный механизм, созданный европейцами, работать так и не начал". "Мы призываем их к тому, чтобы сделать выводы из нынешней ситуации и начать выполнять свои обязательства в полном объеме, - сказал глава дипведомства. - Будем этому всячески способствовать".
"К сожалению, пока некоторые наши европейские коллеги пытаются в разговорах о ситуации вокруг Ирана выдвигать идеи, которые не имеют ничего общего с СВПД и которые напоминают попытку отвлечь внимание от неспособности наших европейских партнеров полностью выполнять СВПД. Будем призывать их сконцентрироваться на выполнении всего того, что закреплено в СВПД и одобрено СБ ООН", - добавил Лавров.
Уход Ирана из Сирии
Лавров также назвал нереалистичным уход Ирана из Сирии под давлением США.
"Конечно, все в этом мире взаимосвязано. Мы слышим регулярные заявления Соединенных Штатов о необходимости прекратить какое-либо иранское влияние не только в Сирии, но и в регионе. То, что это нереалистично и не имеет каких-либо шансов на то, чтобы считаться серьезной политикой, очевидно всем", - подчеркнул он.
"Любая страна, такая крупная, как Иран, Саудовская Аравия, как любая другая страна, которая обладает каким-то весом в своем регионе заинтересована в том, чтобы оказывать влияние на процессы, которые проходят вокруг нее. Главное, чтобы это влияние оказывалось легитимно, в соответствии с международным правом, транспарентно. Присутствие Ирана, как и Российской Федерации, в Сирийской Арабской Республике основано именно на этих принципах", - продолжил министр.
Лавров напомнил, что Иран получил приглашение законного правительства Сирии и что Москва и Тегеран оказывают содействие в борьбе с терроризмом.
Ситуация вокруг СВПД
Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры по сохранению соглашения и выполнению своих обязательств.
Ровно год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники СВПД - Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция - не одобрили выхода американской стороны из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям. Иран неоднократно заявлял, что не будет выходить из ядерной сделки до тех пор, пока СВПД отвечает экономическим интересам страны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 мая 2019, 17:54
|
03 мая 2019, 21:09
|
06 мая 2019, 02:09
|
03 мая 2019, 04:54
|
01 мая 2019, 23:39
|
04 мая 2019, 04:39
|
05 мая 2019, 09:54