Лавров: Россия готова к расширению внешнеполитической координации с Сингапуром

• 48 • Политика

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия готова к уплотнению внешнеполитической координации с Сингапуром в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выводу отношений на более высокий уровень. Об этом заявил в статье для сингапурской газеты Straits Times министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россию и Сингапур объединяет совпадение или близость подходов ко многим вопросам глобальной и региональной повестки дня. Мы конструктивно взаимодействуем по линии таких многосторонних механизмов, как ООН, АТЭС, диалоговое партнерство Россия - АСЕАН, АРФ [Региональный форум АСЕАН по безопасности], ВАС, АСЕМ [форум Азия - Европа], - сказал он. - Со своей стороны готовы к уплотнению внешнеполитической координации, в том числе в интересах формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектуры равной и неделимой безопасности, опирающейся на принципы международного права, мирного урегулирования споров, отказа от использования силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела суверенных государств".

"Сегодня жизнь ставит новые масштабные задачи по дальнейшему развитию двусторонних связей, их выводу на более высокий уровень", - добавил Лавров.

Глава российского МИД обратил внимание на то, что за прошедшие полвека России и Сингапуру удалось укрепить и приумножить традиции дружбы, сотрудничества, взаимного уважения и доверия. "Убежден, что совместными усилиями нам по силам добиться впечатляющих результатов на благо народов наших государств, в интересах обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул министр.

Также Лавров назвал энергетику и особые экономические зоны в числе приоритетов сотрудничества России с Сингапуром.

"Последовательная реализация достигнутых на высшем уровне договоренностей способствует наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Важную роль в этой работе играет межправительственная Российско-сингапурская комиссия высокого уровня, 8-е заседание которой состоялось в октябре прошлого года, - сказал он. - В числе перспективных направлений приложения совместных усилий особые экономические зоны, энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, развитие инфраструктуры, информационно-коммуникационные технологии".

Глава российского МИД отметил, что, "несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, двусторонняя торговля демонстрирует положительную динамику: по итогам 2017 года взаимный товарооборот достиг $4,4 млрд, увеличившись на 94% по сравнению с 2016 годом".

"Заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром будет, несомненно, способствовать его [товарооборота] дальнейшему наращиванию и оптимизации, активизации обменов капиталовложениями и технологиями", - указал министр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники