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Лавров: Россия была готова к встрече "нормандской четверки"

17 февраля 2018, 18:24  •  164 • Политика

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Россия была готова к встрече "нормандской четверки" по Украине в Мюнхене, но имевшиеся переговорные окна никто не заполнил. Об этом заявил в субботу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я был готов и вчера, и сегодня, но министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля вызвали в Берлин, как я понимаю, - сказал он. - Сегодня мы тоже были готовы. Имелось несколько окон, но их пока никто не заполнил".

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