Лавров: РФ предложит в СБ ООН проект резолюции по инциденту в сирийской Думе

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МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия представит во вторник в СБ ООН проект резолюции по расследованию экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента о якобы имевшем место применении химического оружия в сирийской Думе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Для того чтобы ОЗХО выполняла свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и проводила расследование обязательно с выездом на место, обязательно с обеспечением сохранности взятых проб на всем пути следования в соответствующей лаборатории, чтобы все это было транспарентно и по-честному, мы сегодня в СБ ООН предложим проект резолюции, который будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства, которое уже сегодня было готово принять экспертов на земле", - сказал Лавров.

По словам министра, Москва готова предоставить гарантии безопасности экспертам ОЗХО для расследования инцидента в Думе.

"Какие-либо ссылки на сомнения по поводу безопасности [экспертов ОЗХО] едва ли будут серьезными. Дума полностью освобождена от боевиков и контролируется правительственными войсками, российская военная полиция находится на месте, - отметил глава МИД РФ. - Если нужны будут гарантии безопасности инспекторам ОЗХО, такие гарантии будут предоставлены".

"Если же опять под предлогом отсутствия условий безопасности эксперты на место не будут допущены теми, кто хочет спекулировать на химическом вопросе, теме для продолжения своей антисирийской, русофобской линии, то это будет вердиктом, - обратил внимание Лавров. - Они распишутся в своих истинных планах и подтвердят тем самым, что установление истины ни в этом случае, ни в случае инцидента в Хан-Шейхуне, ни в деле Скрипалей, ни где бы то ни было еще, когда они пытаются голословно обвинять Россию, их не интересует".

ОЗХО пока не ответила на предложение Москвы посетить сирийскую Думу, где якобы произошла химическая атака.

Как напомнил министр, ранее Россия пригласила экспертов ОЗХО посетить город Дума, чтобы провести расследование того, что там произошло. "Никакого ответа мы пока не получили, - указал Лавров. - Будем добиваться того, чтобы эта поездка состоялась".

"Слышим заявления из Гааги о том, что они [эксперты ОЗХО] уже приступили к расследованию сообщений о том, что такой инцидент произошел в Думе, - информировал российский министр. - Подтвердить сам факт применения химических веществ пока не получается. Представители Сирийского общества Красного полумесяца, а также российские представители соответствующих служб были на месте предполагаемого инцидента в Думе и не обнаружили там каких-либо следов применения химических веществ".

"Мы не можем больше брать на веру те результаты, которые получаются по итогам расследования с дистанции, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Так было в Хан-Шейхуне, когда итогом такого дистанционного разбирательства был невнятный доклад, весь вдоль и поперек испещренный фразами типа "highly possible" и "highly likely".

"Мы знаем цену таким выражениям и никогда больше их на веру принимать не будем", - заключил Лавров.