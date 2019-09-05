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Лавров: РФ неоднократно передавала США предложения, как "починить" отношения двух стран

05 сентября 2019, 03:54  •  86 • Политика

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва неоднократно направляла Вашингтону предложения по урегулированию отношений двух стран в сфере стратегической стабильности и экономики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия".

"Конечно, отношения [с США] сильно подорваны. Этот процесс, к сожалению, продолжается. Мы не набиваемся в друзья. Но наши предложения о том, как починить эти отношения, многократно передавались американским коллегам, в том числе во время встреч президентов и моих встреч с Госсекретарем США Майклом Помпео, а также с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, - рассказал Лавров. - Эти предложения охватывают и сферу стратегической стабильности, и сферу экономического, торгового, инвестиционного сотрудничества, и сферу взаимодействия по линии политологов и экспертов гражданского общества по вопросам, которые важны для отношений между Москвой и Вашингтоном".

Как отметил министр, у России и США "немало общих интересов в мире, немало и общих обязанностей", в том числе в сфере поддержания международного мира и безопасности. Перспективы развития отношений в торговле, экономике, культуре и гуманитарной сфере в целом пошли бы на пользу народам двух стран, добавил он.

"К сожалению, несмотря на многократно подтвержденные президентом США Дональдом Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит. Динамика сохраняется достаточно "понижательная", - продолжил глава МИД РФ. - Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы просто на ровном месте. Это вступает в противоречие с тем настроем, который постоянно проецирует сам президент США".

Обама "хлопнул дверью"

Лавров при этом согласился, что отношения с Россией стали заложником внутренних американских межпартийных противоречий. "Бывший президент США Барак Обама, по большому счету, срывая зло на то, что в полном соответствии с американской избирательной системой на выборах президента США победил кандидат от Республиканской, а не Демократической партии, уходя, решил хлопнуть дверью и разрушил или сильнейшим образом подорвал практически все основные механизмы и каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, которые создавались его предшественниками, да и на начальной стадии его собственного президентства", - напомнил министр.

"То, с каким остервенением сейчас пытаются обвинять администрацию США в подпольных связях с Россией, как пытаются выискивать в этом причины, чтобы начать процесс импичмента Дональда Трампа, показывает, что, несмотря на отрицательные выводы, которые сделала комиссия [спецпрокурора] Мюллера, демократы не отказались от разыгрывания российской карты, теперь уже вступая в эти дни в очередную предвыборную кампанию, готовясь к выборам главы государства в 2020 года. Это печально и прискорбно", - заключил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

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