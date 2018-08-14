Лавров: РФ и Турция обсуждают ликвидацию последних террористических групп в Сирии

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АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Москва обсуждает с Анкарой ликвидацию последних террористических групп на территории Сирии. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях.

"Разговор сегодня получился профессиональным. Наша с Турцией заинтересованность в решении многочисленных проблем опирается на заложенные в Уставе ООН принципы, которые предполагают коллективную работу над решением глобальных проблем при уважении суверенного равенства государств и при невмешательстве в их внутренние дела, - отметил министр. - Будь то Сирия, где мы сегодня обсуждаем по разным каналам задачи преодоления сопротивления последних террористических групп, задачи возвращения к мирной жизни вооруженной оппозиции, которая отвергает террористические методы, и задачи реализации в полном объеме договоренностей по зонам деэскалации, в том числе в Идлибе, во всем объеме этой договоренности".

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.

Турция, которая является вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии, играет основную роль в поддержании стабильности в северо-западной провинции Идлиб и прилегающих к ней районах. Это единственный регион Сирии, который остается сейчас в руках незаконных вооруженных формирований после их разгрома в Восточной Гуте и на юге страны.