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Лавров: РФ и Сербия становятся объектами неприкрытого давления

24 февраля 2018, 12:54  •  66 • Политика

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва и Белград становятся объектами неприкрытого давления со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" в связи с состоявшимся на этой неделе рабочим визитом в Сербию.

"Наша страна, как и Сербия, становятся объектом неприкрытого давления", - указал российский министр, напомнив слова своего сербского коллеги Ивицы Дачича о попытках стран Запада воспользоваться интересом Белграда к евроинтеграции, чтобы "заставить Сербию занимать антироссийскую позицию".

"Немногие в Европе, кстати, могут таким простым языком излагать свое отношение к происходящему", - отметил Лавров.

Министр также обратил внимание на теплый прием со стороны сербского народа. "Толпы людей, которые пришли в посольство России в Белграде, которые под снегом и дождем пришли на церемонию возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда - это ведь не кто-то проплаченные и "согнанные" на то или иное мероприятие, люди пришли сами, - подчеркнул он. - У нас такие отношения, потому что мы любим свои страны, и сербы любят Россию, а россияне - Сербию".

Министр иностранных дел России находился с рабочим визитом в сербской столице с 21 по 22 февраля. Он был принят президентом республики Александаром Вучичем, провел переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, выступил перед студентами Белградского университета, а также принял участие в ряде культурных мероприятий, включая презентацию мозаичного убранства купола храма святого Саввы в Белграде.

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