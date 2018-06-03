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Лавров: РФ и КНР во время визита Путина одобрят "хороший пакет договоренностей"

03 июня 2018, 22:39  •  53 • Политика

ПРЕТОРИЯ /ЮАР/, 3 июня. /ТАСС/. Россия и КНР во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай на предстоящей неделе одобрят "очень хороший пакет договоренностей". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в воскресенье.

"Вскоре предстоит очередная встреча, будет государственный визит президента РФ в КНР накануне саммита ШОС в Циндао, - сказал он. - Схема визита согласована".

"Мы, по-моему, имеем очень хороший пакет договоренностей, который будет одобрен", - добавил Лавров.

Российский министр также отметил, что в Москве рассчитывают на развитие внешнеполитической координации между РФ и КНР. "Сегодня мы можем также сверить часы перед завтрашним заседанием министров иностранных дел БРИКС, значение которого в мировых делах тоже неуклонно возрастает", - добавил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И проводят в воскресенье встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Претории.

Встреча министров проходит три дня спустя после визита российского министра в КНДР, где он встретился с лидером страны Ким Чен Ыном.

Саммит ШОС состоится 9-10 июня в городе Циндао (провинция Шаньдун) на востоке Китая.

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