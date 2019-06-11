Лавров: РФ готова встречаться в "нормандском формате" при учете условий контактной группы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская сторона готова обсуждать урегулирование ситуации на востоке Украины в "нормандском формате", однако важно соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в ходе выступления на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа - единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что без достижения договоренностей на базе контактной группы прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины не получится. "Нормандский формат" не может навязать свое решение, если сами стороны не согласятся", - добавил он.

По словам министра, что Москва рассчитывает, что ее информируют об итогах состоявшихся недавно встреч президента Украины Владимира Зеленского с руководством ФРГ и Франции.

По его словам, Европа должна посылать Киеву нужные сигналы о необходимости выполнения минских договоренностей. "Надеюсь, что такие сигналы посылаются, тем более что контакты между президентом Зеленским и руководством Франции и Германии состоялись, а министры иностранных дел Франции и Германии посещали Киев, - обратил внимание Лавров. - Надеюсь, что нам, как участникам "нормандского формата", расскажут, какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит "нормандского формата".

Глава МИД РФ также заявил, что Москва ждет, когда в Киеве оформится политика нового правительства по всем вопросам международной жизни. "Пока, как вы знаете, все внимание сформировано на подготовке к парламентским выборам, и команда, как таковая, еще не сформировалась", - пояснил он.

Главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан посетили Украину с рабочим визитом 30 мая.

Поддержка Европы

Глава МИД РФ отметил, что урегулирование кризиса на Украине возможно при условии отсутствия безоговорочной поддержки Брюсселем политики Киева.

"Консенсус по украинскому кризису был достигнут, мы готовы искать конкретные пути его воплощения в жизнь, но для этого нам нужно, чтобы Европа все-таки не занимала позицию полного покрывательства всего, что делают на Украине", - сказал он.

"Требуется всем быть честными. Все подписывались под минскими договоренностями. Там четко сказано, какие действия должно принять правительство в Киеве, какие действия должны принять Донецк и Луганск, или, как их там называют, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого", - отметил Лавров

Глава МИД РФ также подчеркнул, что только поиск консенсуса и компромиссов может открыть путь к урегулированию кризисов, в том числе на Украине.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы все-таки в рамках "нормандского формата", да и в других форматах, по другим вопросам, когда мы обсуждаем не только Украину, но и европейскую безопасность, и прочие волнующие нас всех проблемы, не ждали друг от друга жестов, а вырабатывали что-то общее. И потом предъявляли это общее на суд общественности", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.