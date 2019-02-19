Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
The National Interest посчитал стоимость экспортной версии российского танка Т-9...
Посольство Украины призвало запретить показ фильма «Т-34» в США
"А если бы согласились?!": Скабеева возмутилась "дурацким экспери...
Автор "глобального потепления" умер в одной из больниц Нью-Йорка
Главная / Политика

Лавров резко выступил против ограничений СМИ в ответ на блокировку RT в Facebook

19 февраля 2019, 15:09  •  90 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров резко выступил против возможных ограничений прав СМИ в ответ на блокировку администрацией Facebook аккаунта In the Now проекта RT. "Я категорически против ответных мер в сфере ограничения прав СМИ", - заявил министр.
По словам Лаврова, блокировка Facebook аккаунта проекта RT является очередным примером давления на российские СМИ, а также и на свободу слова. Министр отметил, что Facebook действовал "с подсказки" CNN, а CNN, в свою очередь, - по подсказке американского фонда Маршалла. "И это прискорбно", - подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции в Москве по итогам прошедших переговоров с главой МИД Словакии, председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.
В ответном слове глава ОБСЕ заявил, что обсудит эту проблему с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дезиром. Лайчак заявил, что запросит у него информацию по инциденту с аккаунтом RT в Facebook.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


90
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 08:39
Антироссийский "информационный шум" помогает НАТО усиливать влияние на Балканах, уверены политологи
19 февраля 2019, 15:09
"Гитлеровцы тоже пытались": Пушков о попытках Киева остановить продвижение "Т-34" в Америке
19 февраля 2019, 15:09
В Раде "торжественно" встретили "пятую годовщину начала агрессии России" – СМИ
Загрузка...
19 февраля 2019, 02:09
Меркель боится мести США за поддержку "Северного потока - 2" — СМИ
18 февраля 2019, 22:54
"Поддерживать миф о благополучии всё дороже": Стариков объяснил, почему США "сливают" союзников
18 февраля 2019, 22:54
"Всё время уговаривают не покупать С-400": Эрдоган рассказал о двойных стандартах США
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 22:24
Ведущий «России 1» прокомментировал инцидент с украинской журналисткой
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.