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Лавров: решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге

17 января 2020, 11:24  •  88 • Политика

Решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге, как было при Порошенко - Лавров.

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