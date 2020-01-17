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Лавров: решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге
17 января 2020, 11:24 • 88 • Политика
Решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге, как было при Порошенко - Лавров.
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