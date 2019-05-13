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Лавров: речи о подключении КНР к диалогу по сокращению ядерных вооружений пока не идет
13 мая 2019, 17:24 • 54 • Политика
СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Никаких переговоров о подключении Пекина к диалогу между Москвой и Вашингтоном по сокращению ядерных вооружений пока не ведется. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И.
"Насчет ситуации в ограничении стратегических наступательных вооружений, то мы слышали, что президент США Дональд Трамп объявил о заинтересованности в подключении Китая к переговорам между РФ и США. Правда, никаких переговоров пока нет, - отметил Лавров. - Потом мы слышали заявление представителя МИД КНР о том, что такого интереса нет. Данную тему, если у США возникает такая инициатива, нужно напрямую обсуждать с китайскими друзьями, что мы и довели до сведения Вашингтона".
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