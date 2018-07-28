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Лавров разъяснил главе МИД Армении процедуру отзыва полномочий генсека ОДКБ

28 июля 2018, 19:09  •  48 • Политика

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном дал необходимые разъяснения по процедуре отзыва полномочий генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова после предъявленных ему обвинений. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Армении по вопросу замены генерального секретаря ОДКБ считаем нужным информировать, что необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армении Зограбом Мнацаканяном 27 июля", - отметили в министерстве.

"В частности, было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване", - обратили внимание в МИД РФ.

Специальная следственная служба Армении в четверг предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ, генерал-полковнику Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек ОДКБ заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Суд общей юрисдикции Еревана в субботу утром освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов (около $10 тыс.). Ереван в субботу предложил членам ОДКБ начать процесс замены генсека после предъявленных ему обвинений.

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