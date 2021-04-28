Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Главная / Политика

Лавров развеял иллюзии Киева о военной помощи США - украинский эксперт

28 апреля 2021, 17:05  •  266 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский МИД напомнил всем о суровой реальности, заявил специалист
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров всего лишь озвучил факт, когда призвал украинскую администрацию не питать иллюзий о военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил аналитик в сфере энергетики Валентин Землянский.
Ранее глава российского МИД выразил уверенность, что Киев весьма напрасно рассчитывает на обещания американских коллег. По словам Лаврова, "грош цена" тем правительствам, которые питают ложные иллюзии в отношении Вашингтона, о чем писало РИА "Новости".
Так, Землянский напомнил, что глава российского МИД лишь изложил то, о чем ясно каждому адекватному дипломату и эксперту в сфере международного права. Слова Лаврова адресованы не только Киеву, но и европейским государствам.
"Да, помощь есть. Но Лавров сказал о помощи в случае вооруженного конфликта в крайней стадии. Штаты с большим удовольствием спихнут свое вооружение, чтобы все друг друга поубивали за свои же средства. Но своим они не позволят погибнуть", – высказался эксперт.
Специалист также отверг предположение о том, что Штаты разместят на Украине средства ПРО для противостояния России. Землянский напомнил, что в таком случае РФ ответит жесткой реакцией, и конфликт станет глобальным.
"Даже у американской гегемонии присутствуют красные линии. Они знают, что тогда война на Донбассе не остановится", – выразил мнение Землянский в эфире телеканала "НАШ".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается давать разъяснения американской администрации по ситуации на Украине. Госслужащий резко отреагировал на просьбы Вашингтона объяснить сообщения о наращивании армии РФ у границ Незалежной, заявив о том, что Кремль не собирается вести переговоры с коллегами, которые позволяют себе "нахальный стиль".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



266
Источник
Похожие новости
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве не нашла оправдания
28 апреля 2021, 03:20
Банки отказали Эрдогану: Никто не хочет финансировать мечту президента Турции
28 апреля 2021, 10:40
"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингтона
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа...
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве...
28 апреля 2021, 03:20
Банки отказали Эрдогану: Никто не хочет финансировать мечту президента Турции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2021, 18:30
"Нетрадиционные" пельмени из Нью-Йорка вызвали отвращение у русских: "Ешьте сами"
25 апреля 2021, 12:05
Поляки увидели оскорбление в словах Путина: "Гиена Европы"
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
21 апреля 2021, 21:00
"Из берлоги один выход": Русский адмирал предложил свою версию "асимметричного" ответа Западу
23 апреля 2021, 08:45
Россия расставила точки над Україной
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину от COVID
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.