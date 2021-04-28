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Лавров развеял иллюзии Киева о военной помощи США - украинский эксперт
28 апреля 2021, 17:05 • 266 • Политика
Российский МИД напомнил всем о суровой реальности, заявил специалист
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров всего лишь озвучил факт, когда призвал украинскую администрацию не питать иллюзий о военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил аналитик в сфере энергетики Валентин Землянский.
Ранее глава российского МИД выразил уверенность, что Киев весьма напрасно рассчитывает на обещания американских коллег. По словам Лаврова, "грош цена" тем правительствам, которые питают ложные иллюзии в отношении Вашингтона, о чем писало РИА "Новости".
Так, Землянский напомнил, что глава российского МИД лишь изложил то, о чем ясно каждому адекватному дипломату и эксперту в сфере международного права. Слова Лаврова адресованы не только Киеву, но и европейским государствам.
"Да, помощь есть. Но Лавров сказал о помощи в случае вооруженного конфликта в крайней стадии. Штаты с большим удовольствием спихнут свое вооружение, чтобы все друг друга поубивали за свои же средства. Но своим они не позволят погибнуть", – высказался эксперт.
Специалист также отверг предположение о том, что Штаты разместят на Украине средства ПРО для противостояния России. Землянский напомнил, что в таком случае РФ ответит жесткой реакцией, и конфликт станет глобальным.
"Даже у американской гегемонии присутствуют красные линии. Они знают, что тогда война на Донбассе не остановится", – выразил мнение Землянский в эфире телеканала "НАШ".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается давать разъяснения американской администрации по ситуации на Украине. Госслужащий резко отреагировал на просьбы Вашингтона объяснить сообщения о наращивании армии РФ у границ Незалежной, заявив о том, что Кремль не собирается вести переговоры с коллегами, которые позволяют себе "нахальный стиль".
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