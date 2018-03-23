Лавров разрешил странам мира отзывать дипломатов из России по своему усмотрению

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Главы МИД России заявил, что Лондон пытается заставить своих партнеров пойти на конфронтационные шаги.

Каждая страна должна самостоятельно принимать решение о нахождении своих дипломатов в России. Об этом в пятницу заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя сведения о возможном отзыве дипломатов из России рядом государств ЕС.

"Каждая страна должна сама принимать решения на основе собственного понимания чувства достоинства", - подчеркнул глава МИД. При этом Лавров отметил, что расследование "дела Скрипаля" еще даже не завершилось, а Британия уже пытается заставить своих партнеров идти на конфронтационные шаги с Россией.

Напомним, ранее в Евросовете сообщили, что некоторые страны Евросоюза также собираются последовать примеру Лондона и отозвать своих дипломатов из России либо выслать российских дипломатов.