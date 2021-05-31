Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
Главная / Политика

Лавров разоблачил вмешательство ЕС в дела России

31 мая 2021, 12:40  •  215 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров разоблачил Евросоюз, отметив, что на Западе продолжают вмешиваться в суверенные дела России и её союзников.
На Западе часто заявляют о том, что Россия якобы вмешивается в дела других стран, однако ни одного убедительного доказательства подобного за последние несколько лет до сих пор не было предоставлено.
А вот русские дипломаты часто фиксируют неприкрытое вмешательство Запада во внутренние дела нашей страны. С очередным разоблачением ЕС выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр отметил, что на Западе продолжают в открытую вмешиваться в суверенные дела не только России, но и её союзников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



215
Источник
Похожие новости
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
31 мая 2021, 07:10
"Это важно и для Донбасса": Пушков осадил Киев "плохими новостями"
31 мая 2021, 01:40
Установили прослушку Меркель: США подставили Данию под удар немцев
31 мая 2021, 10:50
"Стремительно и непонятно": Минску передали список российских олигархов - участников провокации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
25 мая 2021, 07:15
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
25 мая 2021, 10:55
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.