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Лавров разоблачил вмешательство ЕС в дела России
31 мая 2021, 12:40 • 215 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров разоблачил Евросоюз, отметив, что на Западе продолжают вмешиваться в суверенные дела России и её союзников.
На Западе часто заявляют о том, что Россия якобы вмешивается в дела других стран, однако ни одного убедительного доказательства подобного за последние несколько лет до сих пор не было предоставлено.
А вот русские дипломаты часто фиксируют неприкрытое вмешательство Запада во внутренние дела нашей страны. С очередным разоблачением ЕС выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр отметил, что на Западе продолжают в открытую вмешиваться в суверенные дела не только России, но и её союзников.
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