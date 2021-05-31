Лавров разоблачил вмешательство ЕС в дела России

Глава МИД России Сергей Лавров разоблачил Евросоюз, отметив, что на Западе продолжают вмешиваться в суверенные дела России и её союзников.

На Западе часто заявляют о том, что Россия якобы вмешивается в дела других стран, однако ни одного убедительного доказательства подобного за последние несколько лет до сих пор не было предоставлено.

А вот русские дипломаты часто фиксируют неприкрытое вмешательство Запада во внутренние дела нашей страны. С очередным разоблачением ЕС выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр отметил, что на Западе продолжают в открытую вмешиваться в суверенные дела не только России, но и её союзников.