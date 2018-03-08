Лавров разоблачил ложь Госдепа о переговорах в Эфиопии

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Глава МИД опроверг заявление Госдепа о встрече с Тиллерсоном.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Госдеп в США во вранье по поводу переговоров о встрече в Эфиопии. В Вашингтоне по какой-то причине отрицают наличие таких переговоров.

Ранее МИД России поделился информацией о том, что российская сторона предложила американцам организовать встречу Сергея Лаврова с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в Эфиопии. Расписания обоих политиков совпали таким образом, что они будут одновременно проживать в одном отеле. В МИД высказали мнение, что это прекрасная возможность для глав внешнеполитических ведомств России и США провести встречу без посредников.

Однако на недавнем брифинге в Вашингтоне представитель Госдепа заявила, что никаких переговоров на эту тему якобы не велось.

"Госдепартамент заявил, что никакого обсуждения возможности нашей встречи не было. Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда", - сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что не хотел поднимать данную тему, однако поскольку она неожиданно стала актуальной, он высказался по этому вопросу, сообщает ТАСС.