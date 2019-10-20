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Лавров рассказал, за что ему бывало стыдно

20 октября 2019, 15:54  •  35 • Политика

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", приуроченном к 75-летию МГИМО, о моментах в истории России, за которые ему было неудобно.

"У каждого человека, обладающего такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично", - сообщил он.

Лавров добавил, что в его жизни было несколько подобных случаев. "Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации", - отметил он.

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