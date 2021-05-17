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Лавров рассказал про позор чехов

17 мая 2021, 16:50  •  123 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В Москве сомневаются, что Прага сможет раскрыть дело
История со взрывами во Врбетице привела к позору, который теперь Чехии приходится расхлебывать. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 17 мая.
Он напомнил, что пожар на складе боеприпасов возник еще в 2014 году. Чем в течение семи лет занимались следователи, которые так и не смогли установить картину произошедшего, в Чехии сказать не могут. Должностные лица там "путаются в показаниях". И на этом фоне Прага устраивает публичный демарш в отношении Москвы, а теперь не знает, как выпутаться из этой ситуации.
"Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему еще не закончено следствие",
– дал совет Лавров. Впрочем, глава МИД РФ, вообще, усомнился, что чехи смогут довести расследование до конца. По его мнению, конкретные результаты по делу "едва ли" будут получены, передает "Общественная служба новостей".
Ранее президент и премьер Чехии в очередной раз опровергли друг друга, говоря о версиях по взрывам во Врбетице. При этом местные СМИ активно ведут так называемые "собственные расследования", вбрасывая в информационное пространство все новые слухи. Из последних: якобы владелец компании, которая арендовала оружейные склады, был замечен у здания, где жили российские спецагенты Боширов и Петров.
На прошлой неделе Россия внесла Чехию в список недружественных стран. До этого она неоднократно предупреждала о последствиях, которые может повлечь необоснованная высылка российских дипломатов. Что касается пожара на оружейном складе, то Москва давно предлагала Брюсселю обратить внимание на сложившуюся ситуацию: все указывает на то, что на территории Чехии нарушают принятые в ЕС законы.

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