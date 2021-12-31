Лавров рассказал, почему американцы врут русским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен: называя причиной невыдачи виз русским нехватку персонала, американская сторона говорит неправду. На самом деле, считает политик, американцы намеренно затягивают выдачу виз, чтобы "выторговать" для себя уступки.

США искусственно ограничивают выдачу виз гражданам России, поскольку надеются таким способом добиться односторонних уступок для себя. С таким заявлением выступил в беседе с РИА Новости глава русского МИД Сергей Лавров.

Речь идёт о неиммиграционных визах, уточняет издание.

По мнению дипломата, Вашингтон намеренно затягивает процесс оформления въездных документов русским, ссылаясь на нехватку сотрудников. Это делается "не просто так", убеждён Лавров, ведь посольству США ничто не мешает набрать 455 сотрудников и стабилизировать работу консульской службы.

В целом ситуацию с получением американских виз гражданами России министр оценил как "по-прежнему сложную". Он уточнил, что хотя недипломатические визы США практически перестали выдавать, заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, американская сторона рассматривает. По словам Лаврова, таково было суверенное решение Соединённых Штатов.

Между тем русские дипломаты не прекращают ставить вопрос о нормализации процесса выдачи виз, хоть в данный момент это видится маловероятным, уточнил министр.