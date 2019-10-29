Лавров рассказал об одной из самых любимых фотографий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИДа с бывшим главой ведомства Евгением Примаковым.

В своей статье в журнале «Путеводитель российского бизнеса» Лавров отметил, что Примаков сумел сплотить коллектив министерства и сориентировал его на эффективное решение стоящих перед Россией задач.

В 1998 году указом президента РФ сотрудники МИДа даже были награждены высокими государственными наградами, отмечает «РИА Новости».

«Среди них был и я, работавший тогда постоянным представителем при ООН. После вручения была сделана фотография, в центре которой Евгений Максимович со своей неизменно мудрой и открытой улыбкой. Она до сих пор является одной из моих самых любимых и сейчас стоит на столе в рабочем кабинете», — написал Лавров.

Евгений Примаков (1929–2015) — советский и российский государственный деятель. Занимал пост директора Службы внешней разведки России. В период с 1996 по 1998 год был главой МИДа, затем занял пост премьер-министра.

В сентябре 2018 года Сергей Лавров рассказал, какой мем про «отравителей Скрипалей» является его любимым.