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Лавров рассказал о своем отношении к новому главе Госдепа США
15 марта 2018, 17:09 • 193 • Политика
Назначение Майка Помпео вместо ушедшего Рекса Тиллерсона является суверенным правом Америки, отметил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своем отношении к назначению Майка Помпео на должность главы Госдепа США. По его словам, это относится к внутренним делам Соединенных Штатов.
"Это их суверенное право, мы готовы со всеми работать", - сказал Лавров.
Напомним, после внезапной отставки Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепа президент США Дональд Трамп назначил на освободившееся место главу ЦРУ Майка Помпео.
Пост главы ЦРУ заняла заместитель Помпео Джина Хаспел, ранее бывшая фигурантом скандалов в связи с секретными тюрьмами ЦРУ в Тайване, пытками подозреваемых, организациями похищений людей, убийствами и помощью "повстанцам".
Слова Лаврова были сказаны в интервью "РИА Новости".
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