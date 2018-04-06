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Лавров рассказал о существенных потерях Украины от игнорирования возможностей СНГ

06 апреля 2018, 15:39  •  112 • Украина
Украина существенно теряет от игнорирования возможностей Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ заявил глава МИД России Сергей Лавров.
 
Reuters
 

«То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, — это факт. Он прозвучал сегодня и в ходе встречи у президента Белоруссии Александра Лукашенко, все наши коллеги высказывали заинтересованность в том, чтобы Украина полноценно сотрудничала со своими соседями, используя не только двусторонние каналы, но и возможности СНГ», — сказал он, комментируя отсутствие украинского представителя на встрече.

По его мнению, на Украине эту позицию хорошо знают.

«Но, видимо, они заняты чем-то более важным, по их представлению, нежели забота о развитии собственной экономики и социальной сферы, интересов своих граждан», — добавил министр.

Ранее стало известно, что украинское внешнеполитическое ведомство подготовило предложения о выходе Украины из СНГ.

RT вёл прямую трансляцию.

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