Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1», приуроченном к 75-летию МГИМО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Нужно анализировать, что стоит за заявлением оппонента, отметил дипломат.

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств», — подчеркнул министр.

При этом, по словам Лаврова, на удары по национальным интересам и принципиально важным вещам нужно обязательно отвечать.

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией». По его словам, Лавров — «великий коммуникатор», у которого «вектор никогда не менялся».