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Лавров рассказал о претензиях Франции и США к России из-за Карабаха
19 ноября 2020, 17:20 • 187 • Политика
Москве не могут простить успехов на международном дипломатическом поприще
"Неэтичными" назвал глава МИД РФ Сергей Лавров упреки со стороны зарубежных лидеров в связи с успешной посреднической миссией России в Нагорном Карабахе.
Министр признал, что в последние дни столкнулся с недовольством коллег из Франции и США при обсуждении темы Нагорного Карабаха, равно как президент Владимир Путин – при общении с французским лидером Эммануэлем Макроном.
"Явно все-таки проскальзывает уязвленное самолюбие",
– отметил Лавров, указав, что это "печально". Министр напомнил, что на момент 9 ноября, когда лидеры РФ, Армении и Азербайджана выработали соглашение по урегулированию, в Нагорном Карабахе уже погибли тысячи людей. Промедление стоило бы новых человеческих жизней, поэтому у Москвы просто не было времени согласовывать детали документа с партнерами в Вашингтоне и Париже. Поэтому все их нынешние претензии – "некорректны и неэтичны", высказался Лавров.
Ранее глава российской дипломатии жестко осадил представителей Турции, которые заявили, что будут выполнять в Карабахе тут же миссию, что и Россия.
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