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Лавров рассказал о предательстве США. "Оборонительным трудно назвать"

30 января 2022, 14:45  •  153 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чего добивается Россия на переговорах с США и НАТО, а также заявил, что Америка может предать своих союзников в собственных интересах.
О ходе переговорного процесса Сергей Лавров рассказал в эфире программы "Воскресное время". По его словам, Россия будет добиваться от американской стороны не только обязательств безопасности "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий безопасности для всей Европы. Министр иностранных дел России надеется получить чёткие ответы на свои вопросы, а также отмечает способность США на предательство интересов союзников.
"Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали", - заявил Сергей Лавров.
Также глава МИД России прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что Североатлантический альянс всегда был оборонительным блоком. По его словам, действия в бывшей Югославии, Ливии и Афганистане доказывают обратное.
"Оборонительным его трудно назвать", - пояснил Лавров.
Кроме того, Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО не принесёт ничего нового в Североатлантический альянс, кроме обострения отношений с Россией.

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