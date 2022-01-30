Лавров рассказал о предательстве США. "Оборонительным трудно назвать"

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чего добивается Россия на переговорах с США и НАТО, а также заявил, что Америка может предать своих союзников в собственных интересах.

О ходе переговорного процесса Сергей Лавров рассказал в эфире программы "Воскресное время". По его словам, Россия будет добиваться от американской стороны не только обязательств безопасности "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий безопасности для всей Европы. Министр иностранных дел России надеется получить чёткие ответы на свои вопросы, а также отмечает способность США на предательство интересов союзников.

"Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали", - заявил Сергей Лавров.

Также глава МИД России прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что Североатлантический альянс всегда был оборонительным блоком. По его словам, действия в бывшей Югославии, Ливии и Афганистане доказывают обратное.

"Оборонительным его трудно назвать", - пояснил Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО не принесёт ничего нового в Североатлантический альянс, кроме обострения отношений с Россией.