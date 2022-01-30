|
Лавров рассказал о предательстве США. "Оборонительным трудно назвать"
30 января 2022, 14:45 • 153 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чего добивается Россия на переговорах с США и НАТО, а также заявил, что Америка может предать своих союзников в собственных интересах.
О ходе переговорного процесса Сергей Лавров рассказал в эфире программы "Воскресное время". По его словам, Россия будет добиваться от американской стороны не только обязательств безопасности "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий безопасности для всей Европы. Министр иностранных дел России надеется получить чёткие ответы на свои вопросы, а также отмечает способность США на предательство интересов союзников.
"Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали", - заявил Сергей Лавров.
Также глава МИД России прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что Североатлантический альянс всегда был оборонительным блоком. По его словам, действия в бывшей Югославии, Ливии и Афганистане доказывают обратное.
"Оборонительным его трудно назвать", - пояснил Лавров.
Кроме того, Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО не принесёт ничего нового в Североатлантический альянс, кроме обострения отношений с Россией.
Подпишитесь на нас
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 января 2022, 09:50
|
27 января 2022, 06:50
|
29 января 2022, 23:35
|
25 января 2022, 07:00
|
28 января 2022, 22:30
|
25 января 2022, 22:10
|
26 января 2022, 06:20