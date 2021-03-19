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Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии

19 марта 2021, 17:20  •  102 • Политика
Западные лидеры в своем стремлении отстоять геополитические интересы применяют фейковую, а иногда и фриковую дипломатию. Об этом в пятницу, 19 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а иногда и фриковая дипломатия», — сказал он в ходе выступления на заседании попечительского совета Фонда им. А.М. Горчакова.
По его словам, внутри западных стран, а также на международной арене любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются и критикуются.
Подобное мнение Лавров высказал в связи с высказываниями президента США Джо Байдена. Он 17 марта заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в президентские выборы в стране. По словам американского президента, он ранее провел «долгий разговор» с российским лидером Владимиром Путиным, добавив, что «довольно хорошо» его знает. При этом он якобы предупреждал его о возможном ответе.
Путин в ответ на обвинения Байдена пожелал ему здоровья и напомнил детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».
Кроме того, президент России предложил провести с Байденом открытый разговор в онлайн-режиме. Однако в ходе брифинга с журналистами Байден не ответил на вопрос, согласится ли он на разговор с Путиным.
Заявлению американского президента предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию экс-президента США Дональда Трампа и помешать на президентских выборах Байдену. Также Вашингтон анонсировал принятие новых санкций против России.
В Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных санкций послужили «некачественные материалы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

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