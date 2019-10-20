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Лавров рассказал о планах Киссинджера вновь посетить Россию
20 октября 2019, 21:09 • 61 • Политика
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер планирует посетить Россию в 2020 году. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1», приуроченном к 75-летию МГИМО.
По словам Лаврова, в ходе недавней встречи в Нью-Йорке Киссинджер сказал, что очень старался приехать на мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Евгения Максимовича Примакова, но помешали обстоятельства. Однако он планирует посетить Россию в следующем году.
«Мы надеемся, что это произойдет», — добавил министр.
Генри Киссинджер часто бывает в России. Во время своих поездок он более 10 раз встречался с президентом страны Владимиром Путиным. Их последняя встреча состоялась в июне 2017 года, когда бывший госсекретарь участвовал в экспертном форуме «Примаковские чтения».
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