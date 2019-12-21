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Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

21 декабря 2019, 19:09  •  67 • Политика

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал он в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

10 декабря Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Также Лавров был принят Трампом в Белом доме. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обсуждались, в частности, афганская проблематика и ситуация в Сирии, вопросы безопасности, разоружения и стратегической стабильности.

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