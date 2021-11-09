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Лавров рассказал о новой провокации Запада
09 ноября 2021, 13:35 • 176 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несёт Запад.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Литвой и Польшей необходимо решать на основе международного гуманитарного права, заявил Сергей Лавров.
По его словам, урегулирование миграционного кризиса - это ответственность Запада. Лавров отметил, что ситуацию спровоцировал как раз Запад своими действиями на Ближнем Востоке.
Глава МИД России призвал избегать двойных подходов в миграционном кризисе, который сложился на польско-белорусской границе.
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