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Лавров рассказал, о чём будут говорить Путин и Байден
24 мая 2021, 13:50 • 22 • Политика
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден сами выберут темы для обсуждения на предстоящем двустороннем саммите. Какими бы ни были эти вопросы, диалог должен пройти в атмосфере взаимного уважения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью "Аргументам и фактам" Лавров подчеркнул, что в последнее время в отношениях России и Америки сложилась "нездоровая ситуация". США проводит недружественную по отношению к России политику, выдвигает ничем не обоснованные обвинения в адрес страны.
Также Лавров заявил, что на России и США как на крупнейших ядерных державах мира лежит особая ответственность за поддержание мира на Земле. Для мировой безопасности необходим полноценный диалог между странами.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США ожидают встречи президентов на следующей неделе. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что окончательной договорённости о встрече пока нет. Саммит может пройти в столице одной из "европейских дипломатических держав".
По словам Сергея Лаврова, президент России Владимир Путин постоянно говорил о готовности рассматривать вопросы взаимоотношений России и США, совместно работать над урегулированием глобальных проблем и конфликтов в разных точках мира.
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