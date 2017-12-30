Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ТОП-10 лидеров-антиглобалистов
Украина и Беларусь: 2017-й – год «неслыханной свободы слова»
График президента РФ на 2018 год: перерывов не запланировано
Запретные знания: почему украинским вузам ограничивают доступ к российским сайта...
Главная / Политика

Лавров рассказал, чему научил его президент России

30 декабря 2017, 20:39  •  336 • Политика

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что сохранять серьезное лицо при фразе "западные партнеры", среди которых есть безнадежно недоговороспособные, он учится у президента России Владимира Путина.

"Безусловно, мы все учимся у президента", - сказал Лавров в интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ.

"Он [президент] эту фразу также употребляет, - пояснил он. - Считаю, что все, с кем мы общаемся, это партнеры. Только есть договороспособные партнеры, а есть безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше".

Министр напомнил журналисту о существующей в русском языке поговорке: "с такими друзьями и врагов не надо".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

336
Источник
Похожие новости
30 декабря 2017, 16:09
ТОП-10 лидеров-антиглобалистов
30 декабря 2017, 19:24
Могут ли украинские ракеты угрожать Крымскому мосту?
30 декабря 2017, 04:24
На выборах президента РФ будут развернуты участки для голосования в 14 городах США

30 декабря 2017, 20:39
Лавров рассказал, чему научил его президент России
31 декабря 2017, 01:54
Украина и Беларусь: 2017-й – год «неслыханной свободы слова»
29 декабря 2017, 21:54
Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного заключения
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 декабря 2017, 08:54
Немного о Сталине. Из мемуаров Любови Орловой
27 декабря 2017, 10:09
Украина больше не увидит денег МВФ
29 декабря 2017, 10:54
Газовая гангрена Украины
26 декабря 2017, 01:39
Украина. Хроники Сопротивления. Новые подрывы, новые нападения
29 декабря 2017, 22:28
Жесть! Жириновский дал залпом по Украине: Тупоголовые кастрюли!
26 декабря 2017, 03:09
Кто такой товарищ Грудинин: «Красный» директор, но с оттенками
27 декабря 2017, 06:54
Михаил Хазин: Правительство вступило в предвыборную кампанию на стороне противников Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.