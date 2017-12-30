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Лавров рассказал, чему научил его президент России
30 декабря 2017, 20:39 • 336 • Политика
ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что сохранять серьезное лицо при фразе "западные партнеры", среди которых есть безнадежно недоговороспособные, он учится у президента России Владимира Путина.
"Безусловно, мы все учимся у президента", - сказал Лавров в интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ.
"Он [президент] эту фразу также употребляет, - пояснил он. - Считаю, что все, с кем мы общаемся, это партнеры. Только есть договороспособные партнеры, а есть безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше".
Министр напомнил журналисту о существующей в русском языке поговорке: "с такими друзьями и врагов не надо".
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