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Лавров рассекретил заокеанских "гостей" Навального в больнице: "Приходила разведка"
28 января 2022, 13:10 • 123 • Политика
Блогера Алексея Навального, когда он находился в немецкой клинике, навещала американская разведка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров рассекретил заокеанских "гостей" Навального в больнице. По его словам, блогера в клинике посещали сотрудники американской разведки.
Сергей Лавров также уточнил, что Россия до сих пор не получила от Германии ответы на ряд вопросов по инциденту с Алекссем Навальным.
Ранее в США состоялась премьера "документального" фильма "Навальный" от HBO и CNN. Судя по содержанию кинокартины, кураторы "борца с режимом" буквально расписались в потере интереса к блогеру-оппозиционеру.
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