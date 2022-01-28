Лавров рассекретил заокеанских "гостей" Навального в больнице: "Приходила разведка"

Блогера Алексея Навального, когда он находился в немецкой клинике, навещала американская разведка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров рассекретил заокеанских "гостей" Навального в больнице. По его словам, блогера в клинике посещали сотрудники американской разведки.

Сергей Лавров также уточнил, что Россия до сих пор не получила от Германии ответы на ряд вопросов по инциденту с Алекссем Навальным.

Ранее в США состоялась премьера "документального" фильма "Навальный" от HBO и CNN. Судя по содержанию кинокартины, кураторы "борца с режимом" буквально расписались в потере интереса к блогеру-оппозиционеру.