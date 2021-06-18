Лавров раскусил игру американцев после Женевы: "Хочу, чтоб услышали"

Глава МИД России Сергей Лавров раскусил игру в одни ворота, что начали вести американцы после встречи президентов Путина и Байдена в Женеве. Дипломат весьма жёстко высказался по теме итогов двустороннего саммита. "Я бы очень хотел, чтобы нас услышали", - заметил при этом Лавров.

Во время совместной пресс-конференции в Москве с белорусским коллегой Владимиром Макеем глава МИД России Сергей Лавров довольно жёстко ответил на заявления американских официальных лиц, которые после встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве позволили себе чуть ли не ультимативные высказывания о России.

Лавров отметил, что ознакомился с отзывами, в которых американский истеблишмент пытается себя позиционировать так, "что, мол, мы сказали, что надо нам вернуть персонал, обеспечивающий работу посольства, надо нам добиться от России ответа по обвинению, связанной с деятельностью хакеров, надо добиться освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишения свободы".

Но при этом глава МИД России подчеркнул, что "это не тот подход, о котором говорили президенты (Росс и США во время встречи в Женеве).

"Я бы очень хотел, чтобы нас услышали те, кто комментирует итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота!" - заявил Лавров.

Министр обратил внимание и на то, что "президент Путин однозначно поддержал предложение президента Байдена решать эти вопросы на взаимоприемлемой основе".