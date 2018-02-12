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Лавров раскрыл всю правду о слезах экс-помощника госсекретаря США Виктории Нуланд

12 февраля 2018, 00:39  •  285 • Политика
Глава МИД разоблачил историю о том, что довел до слез женщину-дипломата США.
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал историю о том, что заставил рыдать на переговорах экс-помощника госсекретаря США Викторию Нуланд. Глава МИД подчеркнул, что это все не более чем выдумка.
"Такого не было. Это все враки", - честно ответил Лавров на вопрос журналистов.
Говоря о специфике работы и общения с дипломатами-женщинами, министр отметил, что относится к представительницам прекрасного пола с ничуть не меньшим уважением, чем к мужчинам. Именно поэтому, участвуя в переговорах, он не делает скидку на пол переговорщика. В противном случаем это было бы неуважительно и "неполиткорректно".
Напомним, что Виктория Нуланд, о которой идёт речь, занимала пост помощника госсекретаря с 2013 по 2017 год. Широкую известность она получила благодаря тому, что раздавала печенье протестующим на Майдане накануне государственного переворота на Украине. Ходили слухи, что во время особенно серьезных переговоров между Россией и США Лавров своей жесткой риторикой довел Нуланд до слёз.
"Мы уважаем женщин точно так же как и мужчин. Это лучшая часть человечества", - добавил Лавров в эфире телеканала "Россия-1".

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