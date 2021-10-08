Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл "газовый план" США против России. Он напрямую касается Европы.

На встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России Сергей Лавров высказался о действиях Соединённых Штатов. По его мнению, Вашингтон намерен испортить отношения России и Европы в энергетической сфере.

"Это не скрывают США: они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере", - произнёс глава МИД.

Он добавил, что Штаты делают всё, чтобы "снизить взаимосвязь" Европы и России.

По мнению старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, администрация США должна наказать Россию, а именно - ввести санкции против "Северного потока - 2". Политик уверен: Москва намеренно манипулирует европейским рынком газа, пользуется серьёзным энергетическим кризисом, чтобы ускорить сертификацию трубопровода.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить объёмы продажи газа на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга. Однако глава государства сделал акцент, что сделано это должно быть через биржу, а не через спотовый рынок. Кроме того, эти действия не должны негативно влиять на интересы России.