Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Лавров раскрыл "газовый план" США против России

08 октября 2021, 22:00  •  149 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл "газовый план" США против России. Он напрямую касается Европы.
На встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России Сергей Лавров высказался о действиях Соединённых Штатов. По его мнению, Вашингтон намерен испортить отношения России и Европы в энергетической сфере.
"Это не скрывают США: они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере", - произнёс глава МИД.
Он добавил, что Штаты делают всё, чтобы "снизить взаимосвязь" Европы и России.
По мнению старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, администрация США должна наказать Россию, а именно - ввести санкции против "Северного потока - 2". Политик уверен: Москва намеренно манипулирует европейским рынком газа, пользуется серьёзным энергетическим кризисом, чтобы ускорить сертификацию трубопровода.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить объёмы продажи газа на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга. Однако глава государства сделал акцент, что сделано это должно быть через биржу, а не через спотовый рынок. Кроме того, эти действия не должны негативно влиять на интересы России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





149
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
08 октября 2021, 08:35
Источник назвал радикальное решение Москвы, если НАТО "не придёт в себя"
08 октября 2021, 14:25
Хоть эльфом, хоть чёртом – лишь бы не русским. Чего хотят добиться призывом записываться нерусскими
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Кр...
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с тем...
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском &...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
03 октября 2021, 18:20
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины
03 октября 2021, 16:35
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
03 октября 2021, 01:25
В США заявили о развитии таинственной болезни: "Виновата Россия"
03 октября 2021, 16:35
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом расплатой
06 октября 2021, 07:35
ВСУ ждёт разгром на Донбассе, поэтому придётся уступать, — украинский генерал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.