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Лавров раскрыл "газовый план" США против России
08 октября 2021, 22:00 • 149 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл "газовый план" США против России. Он напрямую касается Европы.
На встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России Сергей Лавров высказался о действиях Соединённых Штатов. По его мнению, Вашингтон намерен испортить отношения России и Европы в энергетической сфере.
"Это не скрывают США: они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере", - произнёс глава МИД.
Он добавил, что Штаты делают всё, чтобы "снизить взаимосвязь" Европы и России.
По мнению старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, администрация США должна наказать Россию, а именно - ввести санкции против "Северного потока - 2". Политик уверен: Москва намеренно манипулирует европейским рынком газа, пользуется серьёзным энергетическим кризисом, чтобы ускорить сертификацию трубопровода.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить объёмы продажи газа на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга. Однако глава государства сделал акцент, что сделано это должно быть через биржу, а не через спотовый рынок. Кроме того, эти действия не должны негативно влиять на интересы России.
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