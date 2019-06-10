Лавров раскрыл неудобную для Запада правду об оружии боевиков в Идлибе: "Провокаций там будет множество"

Не сдержал эмоций глава МИД России Сергей Лавров, когда ему во время пресс-конференции с коллегой из Мали Тьебиле Драме задали вопрос, касающийся химоружия в Сирии.

"По поводу использования химического оружия я бы на месте наших западных партнеров, по-русски говоря, помалкивал, - жёстко среагировал министр иностранных дел РФ. - Потому что фактов, уличающих их во лжи, предостаточно".

Он напомнил и о бомбардировке коалиции во главе с США после фейкового вброса про якобы "химатаку" в Думе, и про позорное расследование западных специалистов, которое шло после этого инцидента пол года.

Не исключил глава российского внешнеполитического ведомства и дальнейших провокаций в Сирии.

"Провокаций там будет множество", - отметил Лавров.

Министр указал также на то, что сегодня в Сирии процветает "контрабанда оружия, контрабанда нефти, артефактов, наркотиков".

"Процветает в результате безрассудной, агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран", - подчеркнул глава МИД РФ.

И вслед за этим Сергей Лавров раскрыл весьма неудобную для Запада правду об оружии боевиков в сирийском Идлибе, указав на производство.

"Там, в Идлибе, в идлибской зоне деэскалации очень много оружия западного производства", - резюмировал министр.

Это, к слову, подтверждают и многочисленные сообщения от сирийских военных, рассказывающих о том, что ими было обнаружено в схронах боевиков.