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Лавров раскрыл неудобную для Запада правду об оружии боевиков в Идлибе: "Провокаций там будет множество"

10 июня 2019, 17:09  •  124 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции со своим коллегой из Мали Тьебиле Драме раскрыл неудобную для Запада правду об оружии боевиков в сирийском Идлибе. Он отметил, что в этой зоне деэскалации "очень много оружия западного производства". Лавров не исключил, что в дальнейшем в Сирии "провокаций там будет множество".
Не сдержал эмоций глава МИД России Сергей Лавров, когда ему во время пресс-конференции с коллегой из Мали Тьебиле Драме задали вопрос, касающийся химоружия в Сирии.
"По поводу использования химического оружия я бы на месте наших западных партнеров, по-русски говоря, помалкивал, - жёстко среагировал министр иностранных дел РФ. - Потому что фактов, уличающих их во лжи, предостаточно".
Он напомнил и о бомбардировке коалиции во главе с США после фейкового вброса про якобы "химатаку" в Думе, и про позорное расследование западных специалистов, которое шло после этого инцидента пол года.
Не исключил глава российского внешнеполитического ведомства и дальнейших провокаций в Сирии.
"Провокаций там будет множество", - отметил Лавров.
Министр указал также на то, что сегодня в Сирии процветает "контрабанда оружия, контрабанда нефти, артефактов, наркотиков".
"Процветает в результате безрассудной, агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран", - подчеркнул глава МИД РФ.
И вслед за этим Сергей Лавров раскрыл весьма неудобную для Запада правду об оружии боевиков в сирийском Идлибе, указав на производство.
"Там, в Идлибе, в идлибской зоне деэскалации очень много оружия западного производства", - резюмировал министр.
Это, к слову, подтверждают и многочисленные сообщения от сирийских военных, рассказывающих о том, что ими было обнаружено в схронах боевиков.

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