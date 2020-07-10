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Лавров раскрыл детали переговоров с Японией по Курилам

10 июля 2020, 15:00  •  145 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Диалог Москвы и Токио застопорился
Япония не отвечает России на предложения по мирному договору. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в пятницу, 10 июля.
По словам министра, Москва направила японским коллегам концептуальную основу мирного соглашения, однако ответа так и не получила, передает сайт "Комсомольская правда". В то же время Лавров опроверг информацию, что заключение договора зависит от решения проблемы Курильских остров.
"Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались", – цитирует Лаврова РИА "Новости".
Лавров пояснил, что власти Японии согласны признать итоги Второй мировой войны, за исключением пункта о Южно-Курильских островах, которые были переданы Москве как победительнице. Но в статье 107 Устава ООН, который ратифицировала Япония, четко сказано, что этот вопрос не подлежит пересмотру. Поэтому сейчас все возражения Токио не имеют правовых оснований.
Ранее сенатор из Комитета по международным делам Константин Косачев заявил, что Москва не ведет с Токио никаких переговоров о передаче Курильских островов. Более того, поправки к Конституции РФ, которые граждане страны одобрили на голосовании 1 июля 2020 г., исключают возможность передачи российских территорий в чужую юрисдикцию.

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