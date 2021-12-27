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Лавров пятью словами ответил на идею вступления России в НАТО
27 декабря 2021, 15:00 • 139 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему наша страна никогда не вступит в НАТО. Хватило всего пяти слов.
"Я такую ситуацию не вижу", - подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву на YouTube-канале "Соловьёв LIVE", комментируя идею о вступлении нашей страны в НАТО.
Всего пять слов, но они имеют принципиальное значение для России. Министр пояснил свою мысль, указав на то, что "весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза", а "вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене".
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