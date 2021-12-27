Лавров пятью словами ответил на идею вступления России в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему наша страна никогда не вступит в НАТО. Хватило всего пяти слов.

"Я такую ситуацию не вижу", - подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву на YouTube-канале "Соловьёв LIVE", комментируя идею о вступлении нашей страны в НАТО.