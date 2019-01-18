Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Токио официально озвучили даты предстоящего визита премьер-министра Синдзо Абэ...
В изгнании
Зачем США уголовное дело против Huawei, и к чему оно приведёт
"Украинские корабли — тоже он": В Сети разразилась истерика после заяв...
Главная / Политика

Лавров: Путин согласился с просьбой Меркель допустить проверку иностранцами Керченского пролива

18 января 2019, 17:39  •  191 • Политика
Президент России Владимир Путин согласился с просьбой канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов ее страны, а также их французских коллег в Керченский пролив. Экспертам двух стран предстоит оценить и проверить, как осуществляется пропуск судов из Черного моря в Азовское через эту акваторию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам министра, свою просьбу федеральный канцлер Германии озвучила более месяца назад, тогда же президент Путин дал на нее свое согласие. Впоследствии она также попросила, чтобы в пролив были допущены французские специалисты. На это глава российского государства также дал свое согласие.
Впоследствии министр иностранных дел Германии Хайко Маас передал Лаврову формальный документ, касающийся данной поездки. Одним из его пунктов было согласование визита западных специалистов с украинскими властями. По мнению Лаврова, этот момент грозит обернуться рядом проблем.
Чтобы пояснить, что он имеет в виду глава МИД напомнил о "Нормандском формате", который также сначала забуксовал, а затем и вовсе перестал существовать по вине украинской стороны.
"Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время", — добавил Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

191
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 20:09
"Это видение определит Путин": Венедиктов о потенциальном преемнике президента России
18 января 2019, 12:25
В Токио официально озвучили даты предстоящего визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию
17 января 2019, 20:09
Экс-премьер Италии Берлускони готовится покорять Европарламент
Загрузка...
18 января 2019, 17:39
Лавров: Путин согласился с просьбой Меркель допустить проверку иностранцами Керченского пролива
17 января 2019, 23:24
Трамп пообещал защитить каждый город США от всех иностранных ракет
17 января 2019, 23:24
"Опыт прошлого года подтверждает": Грызлов сообщил о готовящихся Киевом предвыборных провокациях в Донбассе
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2019, 11:39
"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно рассказала о своем выдворении - видео
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
12 января 2019, 19:54
На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.