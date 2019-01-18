Лавров: Путин согласился с просьбой Меркель допустить проверку иностранцами Керченского пролива

Президент России Владимир Путин согласился с просьбой канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов ее страны, а также их французских коллег в Керченский пролив. Экспертам двух стран предстоит оценить и проверить, как осуществляется пропуск судов из Черного моря в Азовское через эту акваторию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, свою просьбу федеральный канцлер Германии озвучила более месяца назад, тогда же президент Путин дал на нее свое согласие. Впоследствии она также попросила, чтобы в пролив были допущены французские специалисты. На это глава российского государства также дал свое согласие.

Впоследствии министр иностранных дел Германии Хайко Маас передал Лаврову формальный документ, касающийся данной поездки. Одним из его пунктов было согласование визита западных специалистов с украинскими властями. По мнению Лаврова, этот момент грозит обернуться рядом проблем.

Чтобы пояснить, что он имеет в виду глава МИД напомнил о "Нормандском формате", который также сначала забуксовал, а затем и вовсе перестал существовать по вине украинской стороны.