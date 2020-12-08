Лавров прямо высказался о планах США: "Хотят всосать... если я могу использовать такой термин"

Запад оказывает давление на Индию, чтобы ослабить её военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией и втянуть в конфронтацию с Китаем. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам (РСМД).

Он отметил, что цель Запада - возродить однополярную модель мироустройства. Россия и Китай уже вряд ли вернутся под его контроль. Однако с таким набирающим силу полюсом, как Индия, шансы ещё есть. Поэтому на страну оказывается очень жёсткое давление, чтобы вынудить её разорвать партнёрские связи с Россией, а также втянуть в антикитайские игры.

Лавров добавил, что Запад, которым руководят США, оставил Россию и Китай "на потом". А вот остальные страны США хотят так или иначе затянуть под свой контроль.