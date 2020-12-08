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Лавров прямо высказался о планах США: "Хотят всосать... если я могу использовать такой термин"
08 декабря 2020, 20:35 • 155 • Политика
Лавров заявил о давлении Запада на Индию в вопросах ВТС с Россией. "Хотят всосать... если я могу использовать такой термин", - сказал глава МИД России.
Запад оказывает давление на Индию, чтобы ослабить её военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией и втянуть в конфронтацию с Китаем. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам (РСМД).
Он отметил, что цель Запада - возродить однополярную модель мироустройства. Россия и Китай уже вряд ли вернутся под его контроль. Однако с таким набирающим силу полюсом, как Индия, шансы ещё есть. Поэтому на страну оказывается очень жёсткое давление, чтобы вынудить её разорвать партнёрские связи с Россией, а также втянуть в антикитайские игры.
Лавров добавил, что Запад, которым руководят США, оставил Россию и Китай "на потом". А вот остальные страны США хотят так или иначе затянуть под свой контроль.
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