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Лавров проводит в Рио-де-Жанейро встречу с главой МИД ЮАР

26 июля 2019, 09:39  •  13 • Политика

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проводит в эти минуты встречу с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале встречи главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки на фоне флагов двух стран. В своем приветствии Лавров поблагодарил свою визави за возможность провести отдельную встречу. "Планирую обсудить с вами двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие на международных площадках, включая БРИКС, ООН и другие", - указал он.

В свою очередь Пандор выразила уверенность в важности более тесного взаимодействия Москвы и Претории на мировой арене.

Лавров прибыл накануне в Рио-де-Жанейро для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

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