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Лавров провел телефонный разговор с Тиллерсоном

26 декабря 2017, 22:24  •  101 • Украина

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили во вторник в ходе телефонного разговора решение конфликта в Сирии, включая проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Об этом заявили в российском дипведомстве по итогам беседы, состоявшейся по инициативе Тиллерсона.

"Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию на основе резолюции СБ ООН 2254 и стимулирования прямых переговоров между правительством САР и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий", - обратили внимание в МИД РФ.

Страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция - договорились 22 декабря по итогам международной встречи в Астане о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года. Предполагается, что на форуме речь пойдет о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведения выборов под эгидой ООН. До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи 19-20 января.

Сергей Лавров также обсудил с Рексом Тиллерсоном недопустимость нагнетания напряженности вокруг Корейского полуострова.

"Стороны были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН. Сергей Лавров, однако, вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений, - отметили в МИД РФ. - Подчеркнута необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу".

Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва готова выступать посредником между США и КНДР, но для этого нужно согласие противоборствующих сторон.

Глава МИД РФ и госсекретарь США подтвердили важность задействования двустороннего канала консультаций по Украине в дополнение к работе контактной группы и нормандского формата.

"Затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине в контексте выполнения минских договоренностей, - констатировали в МИД РФ. - Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и нормандского формата".

Как заявил 14 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, США являются полноправными участниками урегулирования на Украине вне зависимости от нормандского формата. "США, по сути, являются полноценными и полноправными участниками процесса урегулирования вне зависимости от того, находятся они в рамках нормандского формата или нет, - сказал Путин. - США все равно очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий. Нужно ли их формально включать в нормандский формат? Не знаю, во всяком случаем это не от нас зависит. Я никогда не был против этого".

Дипломаты в ходе телефонного разговора условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.

"При обсуждении двусторонних отношений Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности, - проинформировали в МИД РФ. - Собеседники условились оставаться в плотном контакте".

Лавров и Тиллерсон провели 7 декабря личную встречу в Вене на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ. Как заявил тогда российский министр, Москва и Вашингтон продолжат диалог по стратегической стабильности, в том числе по вопросам сокращения стратегических наступательных вооружений. "Продолжим контакты по вопросам стратегической стабильности тех договоров, которые между нами действуют, в том числе в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, и по вопросам, которые возникают в отношении Договора об открытом небе", - сказал он.

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