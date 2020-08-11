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Лавров прошелся по США из-за "Северного потока - 2"

11 августа 2020, 23:35  •  73 • Политика
Сергей Лавров. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Он указал, что американцы делают "все, что заблагоассудится" в международной политике
Соединенные Штаты не видят краев, когда собираются вводить новые ограничения, касающиеся "Северного потока – 2". Такое мнение озвучил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он заявил, что считает неправомерными действия, к которым прибегают Америка и Евросоюз. При этом Европа, по его мнению, ведет себя более подобающим образом, поскольку воздерживается от экстерриториального применения ограничительных мер, а вот США от такого не чураются.
"США здесь не видят никаких красных линий, никаких краев", – приводит слова Лаврова РИА "Новости".
Он указал, что американцы даже не стараются оформить свои цели дипломатической конвой, а попросту стремятся получить возможность "делать все, что им заблагорассудится и в мировой политике".
Ранее Лавров заявил, что строительство "Северного потока – 2" будет завершено в ближайшие сроки, даже несмотря на заявления немецкой компании о консервации газопровода на фоне американских санкций. При этом эксперты считают, что в Европе таким образов ведут себя "по-свински" по отношению к СП-2.

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