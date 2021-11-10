Лавров пропустит созванную США встречу по COVID-19

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Министру направили приглашение буквально за несколько дней до самого мероприятия

Российская Федерация не примет участие в созванной Соединенными Штатами министерской встрече по борьбе с последствиями коронавирусной эпидемии. Причиной тому стали сложности организационного характера с уже согласованным графиком главы МИД РФ Сергея Лаврова. Москва желает всем участникам успеха, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как указала госслужащая, Штаты 10 ноября в онлайн-формате проводят встречу на уровне МИД, темой которой стала борьба против коронавирусной инфекции. Как указали в Москве, российская сторона не распологает подробными деталями о программе и сторонах, которые примут в ней участие.

Захарова отметила, что лишь в конце прошлого месяца министрество иностранных дел получило информацию о мероприятии. К тому моменту рабочий график главы российского ведомства уже был сформирован, а потому Лавров не имел возможности принять участие.

При этом Вашингтон уведомил, что не готов включать иных лиц, кроме самих министров иностранных дел, в предстоящее мероприятие, говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Российская сторона занята тем временем активной подготовкой к спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая должна состояться в конце ноября-начале декабря в Женеве. МИД исходит из того, что на указанной площадке международного уровня необходимо решить вопросы, которые определяют борьбу с последствиями коронавируса – пандемией и новыми вызовами в сфере здравоохранения, с которыми столкнулось человечество.